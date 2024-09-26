Обвинувачений намагався виїхати з України, однак прикордонники виявили підробку

Ужгородський міськрайонний суд визнав киянина Кирила Коритка винним у підробці документів та їх використанні. За підроблений у Photoshop витягз наказу Мінекономіки про свою бронювання і намагання виїхати з них за кордон, програмісту призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 вересня, у липні 2024 року Кирил Коритко вдома за комп’ютером підробив у Photoshop наказ та витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного, нібито видане йому КП «Теплоенерго» з відображенням печатки комунального підприємства і підписом уповноваженої особи. Підробку він видрукував на струменевому принтері.

4 серпня обвинувачений намагався виїхати з України, однак прикордонники пункту пропуску «Чоп» виявили, що документи підроблені. Під час засідання Кирил Коритко визнав свою вину і суддя Олексій Фазикош призначив йому 17 тис. грн штрафу.

За інформацією Youcontrol, з 2021 року Кирил Коритко займався програмуванням та консультуванням з питань інформатизації. Станом на 25 вересня, його ФОП вже є закритим.