Стажер ТОВ «Кемпбел» перевозив контрабанду через пункт пропуску «Лужанка-Берегшурань» на українсько-угорському кордоні

Берегівський районний суд визнав стажера ТОВ «Кемпбел» Артура Дюлая винним у контрабанді товарів. За завезення в Україну разом з БпЛА для війська незадекларованих планшетів, фенів та іншої техніки на 9,8 млн грн, уродженця Мукачева оштрафували на 250 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 грудня, у липні 2024 року Артур Дюлай став стажером на посаді менеджера зі збуту ТОВ «Кемпбел». Компанія виконує у тому числі оборонні замовлення, постачаючи БпЛА та інші товари для військових частин Збройних Сил України.

Упродовж липня-листопада 2024 року закарпатець через пункт пропуску «Лужанка-Берегшурань» митного поста «Астей» на українсько-угорському кордоні завіз у різних мікроавтобусах більше сотні планшетів Apple iPad 9, пилосмоків і фенів Dyson та іншої техніки на суму 9,8 млн грн.

17 грудня Артур Дюлай уклав з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Юрій Гецко визнав мукачівця винним у контрабанді товарів і призначив йому 249,9 тис. грн штрафу. Вилучену техніку передали на потреби ЗСУ.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Кемпбел», зареєстрована у квітні 2024 року киянкою Вікторією Кравченко, займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткуванням. У 2024 році фірма стала переможцем державних закупівель на понад 17,5 млн грн.