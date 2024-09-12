Затриманим загрожує до 13,6 тис. грн штрафу або адміністративний арешт

Прикордонники Чопського загону викрили схему незаконного переправлення групи чоловіків призовного віку з України до Словаччини. Чотирьох ухилянтів затримали біля села Малі Селменці Ужгородського району. Переправник взяв з них по 5000 доларів і супроводжував дистанційно.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 12 вересня, чоловіків за кількасот метрів від українсько-словацького кордону затримав наряд відділення «Паладь Комарівці». Затримані розповіли, що до визначеного місця їхали на таксі, а далі йшли пішки у напрямку, який вказав переправник.

«Задля убезпечення своїх дій, організатор протиправної схеми керував діями “клієнтів” дистанційно. Він через соцмережі домовився з кожним з них про суму винагороди за послугу, яка складала у середньому 5000 доларів з особи, та за допомогою пособників зібрав їх у визначеному місці», – інформують в ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України. Їм загрожує від 8500 до 13600 грн штрафу, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Осіб, причетних до переправлення чоловіків, встановлюють.