Дев'ятьом учасникам групи загрожує до 12 років позбавлення волі

На Закарпатті затримали дев’ятьох учасників злочинної групи, яка забезпечувала повний цикл виробництва, фасування та збуту мефедрону та метамфетаміну у регіоні. Для знешкодження наркокартелю залучили понад 300 поліцейських, а під час обшуків вилучили 16 автомобілів та 5 млн грн.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 13 березня, організатором групи був 43-річний мешканець Мукачева. Під його керівництвом діяло ще восьмеро осіб, які виробляли, фасували та збували мефедрон та метамфетамін шляхом «закладок» або з рук в руки. Оплата проводилася готівкою та банківськими переказами на рахунки злочинців.

Загалом наркоторговці виготовляли 50 кг психотропів щомісячно, що приносило їм щонайменше 15 млн грн прибутку. У ході масштабної спецоперації ліквідовано нарколабораторію та вилучено нракотиків на 1,5 млн грн.

«Для знешкодження наркокартелю залучили понад 300 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаменту боротьби з наркозлочинністю, ГУНП в Закарпатській, Житомирській та Вінницькій областях, які працювали під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у співпраці з працівниками Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України», – зазначили правоохоронці.

За результатами 76 обшуків у підозрюваних вилучили 16 авто, включаючи елітні BMW, Audi та Porsche, понад 5 млн грн у різній валюті, зброю, вибухівку, мобільні телефони, компʼютери та інші докази скоєння злочинів.

Слідчі оголосили підозри дев’ятьом учасникам групи за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (3 ст. 307 Кримінального Кодексу України), а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 3 ст. 311 Кримінального Кодексу України).

Суд взяв підозрюваних під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.