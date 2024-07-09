Закарпатцям загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна

На Закарпатті поліція заблокувала масштабний канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Під час обшуків у двох переправників вилучили 820 тис. грн, 5 автомобілів, зброю з боєприпасами та понад півтисячі безакцизних сигарет.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 липня, організували схему 33-річний та 49-річний мешканці регіону і долучили до неї 26-річного водія. Останнього затримали у червні під час спроби переправити за кордон 17 ухилянтів. Загалом послугами переправників скористалися близько 50 військовозобов’язаних чоловіків.

«Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району. Зловмисники транспортували групи чоловіків на мікроавтобусах до лінії кордону, там вони покидали автівки й наступну частину маршруту долали пішки. За такі послуги кожен з клієнтів сплачував фігурантам від 7 до 12 тисяч доларів», – інформують правоохоронці.

За місцями проживання та в автівках переправників поліцейські провели 16 обшуків і вилучили готівку в національній та іноземній валюті на понад 820 тисяч гривень, 5 автомобілів, зброю, набої та боєприпаси, понад півтисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер і фотопастку.

Затриманих взяли під варту. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України та незаконному поводження зі зброєю та боєприпасами їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.