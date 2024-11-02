Коли правопорушники помітили прикордонний наряд, почали втікати

На Закарпатті військовослужбовці відділення «Гута» Чопського загону затримали трьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, та двох місцевих жителів, які організували переправлення. Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Держприкордонслужбі.

Рух трьох чоловіків зафіксувала камера відеоспостереження.

«На пошуки правопорушників вислали групу реагування. Невідомих виявили за кількасот метрів від держрубежу. Коли правопорушники помітили прикордонний наряд, почали втікати. Щоб їх зупинити, військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору», – повідомили деталі у Держприкордонслужбі.

Затримані виявилися жителями Києва, Київської та Львівської областей. Під час подальших пошукових та оперативних заходів на ділянці сусіднього підрозділу «Кам’яниця» затримали організатора переправлення і його пособницю.

Протиправну схему організував 55-річний житель Закарпаття. «Клієнти» контактували з ним через соцмережі. За грошову винагороду, 9-10 тис. доларів з особи, чоловік погодився переправити їх через українсько-словацький кордон поза пунктами пропуску.

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Жінка виконувала функцію водія. Вона за гроші перевозила «клієнтів» до місць призначення за вказівкою організатора. Під час затримання жінка чинила непокору та відмовлялась надати власний транспортний засіб для перевірки.

Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Їм доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму та невиконання законних вимог прикордонного наряду.

У діях переправників вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Про це правопорушення повідомили Нацполіцію. Окрім того, водійку також притягнули до відповідальності за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».