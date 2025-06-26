Пні без відтисків клейма про відведення в рубку виявили на території Свидовецького лісництва

Рахівський районний суд визнав колишнього майстра лісу Свидовецького лісництва Василя Карабінюка винним у службовому недбальстві. За допущення незаконної вирубки лісу на 3,2 млн грн на ввіреній йому території посадовцю призначили два роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 червня, Василь Карабінюк працював майстром Свидовецького лісництва з 2010 року. У 2023 році під час перевірки кварталу, за яким мав слідкувати обвинувачений, службовці Департаменту безпеки ДП «Ліси України» виявили пні 13 ялиць без відтисків клейма про відведення в рубку. Незаконна вирубка дерев завдала шкоди Ясінянській селищній раді на 3,2 млн грн.

Під час судового засідання Василь Карабінюк не визнав своєї вини і пояснив, що до його повноважень входила охорона лісу, загальною площею понад 200 га, яку він фізично не міг контролювати. За словами лісника, перевірки відбувалися в осінньо-зимовий період, коли він перебував у відпустках, у тому числі і безоплатних, у які його відправляло підприємство, а тому виявити порушення він не міг. Натомість свідки – директор та інженер Ясінянського лісгоспу – зазначили, що обвинувачений не повідомляв їх про незаконну вирубку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Василя Карабінюка винним у службовому недбальстві і призначила йому два роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 35 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.