За рік у Брустурянському лісгоспі незаконно вирубали понад 1,3 тис. дерев

Працівники ДБР оголосили підозри керівнику, провідному інженеру та двом майстрам лісу Брустурянського лісгоспу. За незаконну вирубку понад 1,3 тис. дерев посадовцям загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань 18 березня, схему організував керівник лісгоспу. Він доручив своїм працівникам вирубати дерева на чотирьох ділянках, де за нормативами не можна було цього робити, адже проріджування проводяться серед дерев у віці до 40 років та з періодичністю раз у 5-10 років. Майстри лісу відвели ділянки, а провідний інженер виписав лісорубний квиток.

«Як наслідок, у березні 2023 року – квітні 2024 року незаконно зрубано 1 тис. 369 дерев породи “ялина” та “бук”. За результатами проведених експертиз, сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконною рубкою, становить понад 12 млн грн», – зазначили в ДБР.

Посадовцям лісгоспу повідомили про підозру у незаконній рубці лісу, шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.