Власник залишив автівку на паркінгу АЗС через несправність

Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який викрав автомобіль ВАЗ із паркінгу заправки та продав його своєму родичу на запчастини. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового строку.

За матеріалами справи, інцидент стався у квітні 2026 року на АЗС «Eleron», що розташована на вул. Патруса-Карпатського, 2 у селі Минай на Закарпатті. Власник автомобіля їхав до автосервісу, проте дорогою машина заглохла. Чоловік вирішив відбуксирувати авто на паркінг заправки та попередив про це працівників АЗС.

Згодом, 26 квітня 2026 року, Валерій Лесик, який працює на АЗС підсобним робітником, вирішив продати залишений автомобіль. Купити автівку він запропонував своєму родичу, який займається розбиранням автомобілів та продажем автозапчастин. Після огляду родич запропонував за авто 100 доларів (4400 грн за тодішнім курсом НБУ). Щоб доправити автомобіль до родича, Валерій Лесик знайшов евакуатор через застосунок OLX. Після покупки новий власник розібрав машину на запчастини. Зазначається, що сума збитків складає понад 22 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та відшкодував власнику ВАЗ матеріальну шкоду. Суддя Василь Бедьо визнав Валерія Лесика винним у викраденні авто (ч. 1 ст. 289 КК України) та призначив йому рік іспитового строку. Також він має сплатити 2406 грн судових витрат за експертизи на користь держави. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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