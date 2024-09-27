Українець розповів прикордонникам, що супроводжує дружину на лікування в Італію

У пункт пропуску «Тиса» зупинили 42-річного українця, який намагався виїхати в Італію, одружившись на 78-річній тещі з інвалідністю. Обом загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 вересня, «подружжя» їхало за кордон мікроавтобусом. Підставою виїзду для 42-річного хмельничанина мала слугувати інвалідність дружини – 78-річної уродженки Луганщини. Шлюб вони зареєстрували в одному з ДРАЦСів Києва у 2023 році.

Шлюб вони зареєстрували в одному з ДРАЦСів Києва у 2023 році

Українець розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує дружину на лікування в Італію. Однак з’ясувалося, що вона є його тещею, а від її доньки він має дитину.

«Чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон», – інформують в ДПСУ.

Хмельничанина за кордон не пропустили. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому та його тещі загрожує ув’язнення.