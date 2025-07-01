На Закарпатті прикордонники склали протокол за спробу незаконного перетину кордону на програміста з Києва Олександра Телятнікова, якого затримали за 5 км від кордону зі Словаччиною. Суд закрив справу через відсутність в діях чоловіка складу адмінправопорушення.

Як йдеться у постанові Великоберезнянського районного суду від 19 червня, інцидент стався 2 травня 2025 року на околиці села Стричава Ужгородського району. Прикордонники зупинили групу туристів, серед яких був Олександр Телятніков, і, не зважаючи на те, що в його «Резерві» була відстрочка від мобілізації, склали на нього протокол за спробу незаконного перетину кордону.

Під час судового засідання адвокатка обвинуваченого пояснила, що її клієнт разом зі співмешканкою був учасником гештальт-інтенсиву в Карпатах – 12 денного заходу, організованого Національною асоціацією гештальт-терапевтів України та Київським інститутом гештальт-терапії для понад 80 людей, які проживали в с. Сіль на базі «Едельвейс».

У підтвердження цьому захисниця Олександра Телятнікова надала копії документів оплати за проживання, квитків на потяг з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку, а також сертифікату, який отримав програміст за участь в інтенсиві. Також адвокатка звернула увагу суду на те, що її клієнт ознайомився з протоколом про незаконний перетин кордону тільки під час розгляду справи, адже під час зустрічі з прикордонниками підписав тільки протоколи затримання та огляду речей.

Суд дійшов висновку, що перебування Олександра Телятнікова на околиці Стричави, як зазначено в протоколі, без надання належних та допустимих доказів не може свідчити про спробу незаконного перетину державного кордону. Дослідивши всі матеріали, суддя Петро Тарасевич закрив справу через відсутність в діях чоловіка складу адмінправопорушення.