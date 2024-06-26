На початку 2023 року депутати спочатку передали ліс у власність громади, а потім – у постійне користування свого КП

Хустська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом проти Міжгірської селищної ради, яка передала своєму комунальному підприємству 61,2 га лісу. Колишні землі Міжгірського лісгоспу вимагають повернути державі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 26 червня, йдеться про понад десять ділянок лісового фонду, розташованих на території Міжгірської громади. Земля належала Міжгірському лісгоспу, а розпоряджатися нею могла Закарпатська ОДА. На початку 2023 року депутати селищної ради спочатку передали ліс у власність громади, а потім – у постійне користування свого КП «Ліси Міжгірщини».

«Селищна рада не врахувала вимоги законодавства про те, що в комунальній власності можуть перебувати всі землі державної власності, розташовані поза населеними пунктами в межах громад, окрім земель, зокрема, лісогосподарського призначення. Викладені обставини засвідчили незаконне вибуття із державного лісового фонду земель, які є об'єктами підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання», – інформують у прокуратурі.

Прокурори подали позов до Господарського суду Закарпатської області, в якому вимагають від Міжгірської селищної ради повернути державі 61,2 гектарів лісу. Суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.