Мешканці Берегівського району загрожує до 5 років ув’язнення

СБУ викрила мешканку Берегівського району, яка у Facebook виправдовувала вторгнення Росії, поширювала дописи про мережу біолабораторій в Україні та інші фейки російської пропаганди. За скоєне жінці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 24 травня, мешканка Берегівщини на своїй сторінці у Facebook виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ, воєнні злочини російських окупантів та поширювала дописи, в яких обвинувачувала українських військових у нібито обстрілах цивільного населення.

«Крім цього, зловмисниця репостила російську пропаганду, а саме безглузді фейки про біолабораторії, цинічну брехню про українські центри продажу російськомовних дітей, через які начебто й виникла необхідність проведення «СВО», – розповіли в СБУ.

Закарпатці повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.