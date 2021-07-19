23-річний водій попросив друга взяти провину за смерть велосипедиста на себе

У Тячівському районі нетверезий 23-річний водій автомобіля Mercedes-Benz збив велосипедиста. Потерпілий помер у лікарні, а водій вмовив свого 20-річного товариша взяти вину за ДТП на себе.

Як інформує прес-служба поліції Закарпаття, повідомлення про невідомого чоловіка, який потрапив до лікарні з травмами, характерними для автомобільної аварії, надійшло від медиків тячівської лікарні ввечері неділі, 18 липня. Потерпілий помер.

Поліцейські з’ясували, що винуватцем ДТП є 23-річний мешканець села Чумальво Тячівського району, який перебував п’яним за кермом Mercedes-Benz. В автівці перебували ще двоє товаришів закарпатця. Водій зачепив велосипедиста, який їхав йому назустріч, хлопці відвезли потерпілого в лікарню, проте, врятувати чоловіка медикам не вдалося.

«Усвідомлюючи тяжкість злочину, 23-річний водій вмовив свого 20-річного товариша взяти провину за смерть велосипедиста на себе, оскільки до того, як сісти за кермо автомобіля, хлопець вживав алкоголь», – йдеться у повідомленні поліції. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що 20-річний закарпатець, який називав себе винуватцем ДТП, не був за кремом авто. Пізніше хлопець сам зізнався у цьому.

Водія Mercedes-Benz затримали, стосовно нього поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Наразі також вирішується питання про відкриття кримінального провадження стосовно 20-річного друга винуватця ДТП за ст. 384 ККУ (введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу).