Подія сталася ввечері у пункті пропуску «Лужанка»

Подія сталася ввечері 21 листопада у пункті пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні. Угорець на швидкості намагався незаконно в’їхати в Україну. Автівку заблокували спецзасобами, а іноземця затримали.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, 31-річний громадянин Угорщини, не пройшовши оформлення на суміжній стороні, на шаленій швидкості заїхав у пункт пропуску «Лужанка», оминувши усі види контролю.

«Прикордонники негайно застосували засоби примусової зупинки автомобіля у вигляді металічної труби та стержнів, що протикають колеса. Іноземця затримали. На щастя, у результаті його стрімкого “візиту” ніхто не постраждав», – зазначили в ДПСУ.

На угорця склали адмінпротоколи за порушення режиму в пункті пропуску, злісну непокору законним вимогам прикордонників та спробу незаконного перетину кордону. Справу передали до суду.