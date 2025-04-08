«АЧС-1М» використовуються на винищувачах МіГ та Су, а також літаках Ан, Іл та вертольотах Мі-8

Виноградівський районний суд визнав Тетяну Ковалюк винною в порушенні порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. За спробу вивезти в Угорщину два часоміри для літаків жительці Чернівців призначили 40 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 25 березня, у грудні 2024 року Тетяна Ковалюк загорнула в поліетиленовий пакет 2 авіаційні часоміри «АЧС-1М», які використовуються на винищувачах типу МіГ та Су, а також літаках Ан, Іл та вертольотах Мі-8, і, сховавши між сидінням та багажником Renault Master, намагалася вивезти до Угорщини через пункт пропуску «Дякове» на Закарпатті.

Під час судового засідання буковинка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Тарас Левко визнав Тетяну Ковалюк винною в порушенні порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, і призначив їй 40 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.