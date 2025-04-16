Учасників схеми викрили під час проходження прикордонного контролю

Виноградівський районний суд визнав Олексія Сімака винним у підробці документів та незаконному використанні символіки Червоного Хреста. Учаснику схеми з переправлення чоловіків за кордон призначили 1700 грн штрафу.

Вирок винесли 3 квітня. Йдеться про інцидент, який стався на Закарпатті навесні 2024 року. Олексій Сімак разом з чотирма спільниками, одягненими у форму з емблемами Червоного Хреста, затримали прикордонники Мукачівського загону при спробі виїхати до Румунії.

У матеріалах справи вказано, що за підроблений документ на відрядження та посвідчення персоналу Товариства Червоного Хреста України Олексій Сімак заплатив 10 тис. доларів. Після цього прибув до Львова, де разом з чоловіками, яких наразі судять за ухилення від мобілізації, переодягнувся у кофти та кепки з логотипами благодійної організації, і на Mersedes-Benz вирушив до пункту пропусу «Дякове» на українсько-румунському кордоні. Учасників схеми викрили під час проходження прикордонного контролю.

У судовому засіданні Олексій Сімак не визнав свої вини і сказав, що долучився до волонтерського руху з початку повномасштабної агресії РФ та брав активну участь у заходах Червоного Хреста, про що свідчить його посвідчення члена організації. Надання ним за оформлення на роботу одноразової виплати у розмірі 10 тис. доларів доларів обвинувачений вважав законним.

Дослідивши покази свідків та всі матеріали справи, зокрема листи Київської міської організації Червоного Хреста, які підтвердили, що обвинувачений не є їх працівником чи волонтером, суддя Володимир Леньо визнав Олексія Сімака винним у підробці документів та незаконному використанні символіки Червоного Хреста і призначив йому 1700 грн штрафу. Засуджений має сплатити 3 тис. грн за проведення експертиз.