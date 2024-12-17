Підроблені документи обвинувачений показав прикордонникам на одному з блокпостів Закарпаття

Перечинський районний суд визнав винним уродженця села Березово Хустського району Віталія Вовчка у підробці документів. За виготовлені у Photoshop тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, кухареві київського кафе Very Well призначили 11,9 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 грудня, у березні 2023 року Віталій Вовчок на своєму комп’ютері за допомогою програм Photoshop, Figma та Microsoft Word підробив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про виключення з обліку та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Підроблені документи обвинувачений показав прикордонникам на одному з блокпостів Закарпаття.

Під час судового засідання Віталій Вовчок визнав свою вину. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він не стоїть на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ганько визнав Віталія Вовчка винним у підробці документів та їх використанні і призначив йому 11,9 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.