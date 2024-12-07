Водій ВАЗу був п’яним, у вироку суду вказано, що у нього виявили 2,9 проміле алкоголю

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок водію ВАЗу, який у нетверезому стані збив трьох людей на узбіччі дороги – 6-річна дівчинка загинула на місці ДТП. Винуватця ДТП посадили у тюрму на сім років із забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, аварія сталась ввечері 21 червня цього року. Михайло Каганець, керуючи автомобілем ВАЗ-21063 («Жигулі») був неуважним за кермом, виїхав за межі дороги та збив трьох людей на узбіччі. За даними поліції, 6-річна дівчинка загинула, а 27-річна жінка із немовлям зазнали травм. Водій ВАЗу був п’яним, у вироку суду вказано, що у нього виявили 2,9 проміле алкоголю.

У суді обвинувачений визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані. Опікункою загиблої дитини є її бабуся, оскільки її мама раніше загинула, а батько перебуває за кордоном. Бабуся загиблої розповіла, що дитина бавилась на газоні, коли на неї наїхало авто. Вона просила суд призначити водію найсуворіше покарання.

Справу розглянув суддя Сергій Камінський, який дослідив усі матеріали та визнав Михайла Каганця винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили сім років тюрми з забороною протягом семи років керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.