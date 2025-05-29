Абдуль Халед віз 162 iPhone з Відня для реалізації в Україні

Берегівський районний суд визнав уродженця Лівану Абдуля Карім Халед Мохамад Халеда винним у контрабанді. За незаконне ввезення в Україну 162 iPhone, українцю призначили 233 тис. грн штрафу. Суд повернув йому партію телефонів загальною вартістю, понад 9,3 млн грн.

Вирок винесли 21 травня. Йдеться про контрабанду iPhone, яку виявили в Toyota Land Cruiser обвинуваченого на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» у грудні 2024 року.

За матеріалами справи, Абдуль Халед віз 162 iPhone з Відня для реалізації в Україні, заховавши їх під обшивкою багажника та у порожнинах запасного колеса під днищем автомобіля. Під час перетину кордону водій обрав «зелений коридор», проїхавши з контрабандою повз митників та прикордонників, однак за шлагбаумом був затриманий працівниками СБУ.

Під час судового засідання Абдуль Халед визнав свою вину, зізнавшись, що віз телефони з Австрії, однак не платив за них своєму знайомому. Прокурор у свою чергу наполіг на спецконфіскації партії iPhone, вартістю понад 9,3 млн грн.

У свою чергу суд зауважив, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші чи цінності були використані як засоби вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

«У таких випадках необхідно навести належні аргументи, які обґрунтовують, з урахуванням обставин конкретної справи, що такий захід не порушуватиме наведені вище стандарти ЄСПЛ. У разі застосування спецконфіскації у цій справі не буде дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб та носитиме для обвинуваченого надмірний індивідуальний тягар», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Абдуля Карім Халед Мохамад Халеда винним у контрабанді і призначив йому 233 тис. грн штрафу. За судженому повернули його Toyota Land Cruiser та 162 iPhone, незаконно ввезені в Україну. На вирок можуть подати апеляцію.