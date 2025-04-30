На території Карпатського біосферного заповідника незаконно вирубали близько пів тисячі дерев

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позов Держекоінспекції щодо стягнення 2,8 млн грн збитків, завданих довкіллю через незаконну вирубку лісу на території Карпатського біосферного заповідника.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Закарпатській області 29 квітня, під час позапланової перевірки Углянського природоохоронного науково-дослідного відділення, що входить до структури заповідника, виявлено незаконну вирубку дерев.

«Інспектори зафіксували наявність пнів від зрубаних дерев без належного маркування, сліди спроб їх приховати, а також залишки необлікованої деревини», – зазначили в екоінспекції.

У матеріалах справи йдеться, що у вересні 2022 року на території Карпатського біосферного заповідника виявили вирубку 410 грабів, буків, дубів, ясенів, ялин та яворів. У 2023 році Тячівський районний суд визнав майстра з охорони природи Угольського ПНДВ Миколу Юраша винним у службовій недбалості та за угодою обвинуваченого з прокурором призначив йому 2 роки умовного терміну. Натомість Господарський суд Закарпатської області ухвалив стягнути з Карпатського біосферного заповідника 2,8 млн грн завданих збитків на користь Углянської сільської ради.

Додамо, що з 2015 року Карпатський біосферний заповідник очолює Микола Рибак. У червні 2016 року його затримали на хабарі за передачу в оренду для приміщення, яке використовує заповідник, а в травні 2024 року посадовцю оголосили підозру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що призвело до несплати 6,2 млн грн земельного податку.