Депутату загрожує до двох років обмеження волі

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Дубівської селищної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Володимира Куцина, який приховав від декларування статки на понад 6 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 30 червня, за результатами перевірки НАЗК декларації за 2024 рік встановили, що депутат не задекларував земельну ділянку та будинок, який зазначив як власне місце проживання.

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«Йдеться про незавершене будівництво двоповерхового житлового будинку з господарськими приміщеннями в селі Красна та земельну ділянку під ним площею 1,2 тис. м2. Ринкова вартість землі становила близько 5,5 млн грн», – зазначили правоохоронці.

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Також обвинувачений не задекларував близько 90 тис. грн власних доходів та доходів дружини, зокрема соціальні виплати й заробітну плату. Загалом, неправдиві дані, внесені до декларації, становлять понад 6 млн грн.

За інформацією НАЗК, йдеться про депутата Дубівської селищної ради від ОПЗЖ Володимира Куцина. Він входить до комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, а в 2024 році працював у місцевому лісгоспі.

Депутат Дубівської селищної ради Володимир Куцин

Окрім незадекларованого майна, у власності депутата – ще два будинки з земельними ділянками у селі Красна Тячівського району, Toyota Land Cruiser Prado 2019 року випуску за 1,5 млн грн та 200 тис. грн готівкою.

Володимиру Куцину інкримінують ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає 68–102 тис. грн штрафу або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.