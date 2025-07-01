На Закарпатті судять державну реєстраторку за підробку документів на 2,5 тис. га лісу
Їй загрожує до 6 років ув’язнення
На Закарпатті передали до суду справу держреєстраторки, яка незаконно зареєструвала за селищною радою 2,5 тис. га лісу, вартістю 54 млн грн. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 1 липня, обвинувачена повторно зареєструвала за Міжгірською селищною радою 107 ділянок лісогосподарського призначення, хоча знала, що попередню реєстрацію цих ділянок для селищної ради анульовано наказом Мін’юсту у 2023 році.
«Загальна площа цих земель складає 2555 гектарів, а орієнтовна вартість – майже 54 млн грн. Підставою для анулювання їх реєстрації стало те, що до комунальної власності територіальних громад належать всі землі державної власності, розташовані поза територією населених пунктів, але у межах громад, окрім земель лісового фонду», – зазначили у прокуратурі.
За несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, складання і видачу завідомо підроблених рішень державним реєстратором (ч. 3 ст. 362, ч. 2, 3 ст. 358 КК України), обвинуваченій загрожує до 6 років позбавлення волі.