Посадовиця незаконно зареєструвала за Міжгірською селищною радою більше сотні ділянок лісу

На Закарпатті передали до суду справу держреєстраторки, яка незаконно зареєструвала за селищною радою 2,5 тис. га лісу, вартістю 54 млн грн. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 1 липня, обвинувачена повторно зареєструвала за Міжгірською селищною радою 107 ділянок лісогосподарського призначення, хоча знала, що попередню реєстрацію цих ділянок для селищної ради анульовано наказом Мін’юсту у 2023 році.

«Загальна площа цих земель складає 2555 гектарів, а орієнтовна вартість – майже 54 млн грн. Підставою для анулювання їх реєстрації стало те, що до комунальної власності територіальних громад належать всі землі державної власності, розташовані поза територією населених пунктів, але у межах громад, окрім земель лісового фонду», – зазначили у прокуратурі.

За несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, складання і видачу завідомо підроблених рішень державним реєстратором (ч. 3 ст. 362, ч. 2, 3 ст. 358 КК України), обвинуваченій загрожує до 6 років позбавлення волі.