Священник напідпитку почепив на себе пагони генерал-лейтенанта СРСР та низку радянських медалей

Міжгірський районний суд визнав настоятеля Свято-Вознесенського храму села Лозянське Хустської єпархії УПЦ МП Володимира Гнепу та його товариша Василя Церкуника винними у пропаганді комуністичного режиму і призначив їм умовні терміни покарання.

Вирок винесли 18 вересня. Йдеться про інцидент, який стався 9 травня у Міжгір’ї. Володимир Гнепа та Василь Церкуник напідпитку демонстрували комуністичні символи. Вони переодягнулися у форму радянських солдатів та пройшлися до пам’ятника воїнам-афганцям поблизу селищної ради.

Зокрема, священник почепив на себе пагони генерал-лейтенанта СРСР та низку радянських медалей, серед яких «50 лет победы в великой оттечественной войне», «за победу над Германией» та інші «нагороди» з зображеннями Сталіна та Жукова, підвішені на георгіївських стрічках. Окрім цього, Володимир Гнепа мав при собі холодну зброю – кортик ВМФ СРСР. Василь Церкуник теж був одягнений у форму радянського солдата.

Під час судового засідання закарпатці визнали свою вину. Суд врахував, що вони раніше не були судимими, не перебувають на обліках у психіатра чи нарколога і вчинили злочин у стані алкогольного сп’яніння.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Готра визнав Володимира Гнепу та Василя Церкуника винними у пропаганді комуністичного режиму і призначив їм відповідно рік і 3 місяці та рік і 2 місяці умовного терміну. Радянську символіку за рішенням суду знищать. На вирок можуть подати апеляцію.