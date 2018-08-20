На Закарпатті тракторист втікав від прикордонників і загубив у кукурудзі причеп з сигаретами

СуспільствоВолодимир Пиріг, 20 серпня8361

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На Закарпатті тракторист втікав від прикордонників і загубив у кукурудзі причеп з сигаретами
фото Державної прикордонної служби
Під час втечі причеп перевернувся у полі і контрабандист на тракторі його відчепив

Увечері в неділю, 19 серпня, прикордонники Мукачівського загону Закарпатської області запобігли спробі незаконного переміщення до Угорщини великої партії сигарет.

Під час патрулювання неподалік населеного пункту Велика Паладь прикордонники помітили трактор з причепом, який рухався у бік кордону. При спробі перевірити законність перебування у прикордонні цього транспортного засобу, тракторист здійснив різкий розворот та вдався до втечі, повідомила в понеділок зранку Державна прикордонна служба.

«Військовослужбовці почали наздоганяти втікача та здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Однак водій продовжив рух на великій швидкості. Під час переслідування причеп перевернувся у кювет. Сам кермувальник, відчепивши його втік. У причепі та біля нього правоохоронці виявили 36 ящиків сигарет», – йдеться у повідомленні.

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