Смертельна аварія сталася ввечері 13 жовтня у селі Кленовець Мукачівського району

Смертельна аварія сталася ввечері 13 жовтня у селі Кленовець Мукачівського району. П’яний водій Mazda 6 зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 20-річний закарпатець, який їхав на передньому сидінні автівки. Водія та 20-річну пасажирку госпіталізували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 жовтня, за кермом Mazda був 20-річний мешканець Мукачева. Він не впорався з керуванням і, виїхавши за межі проїзної частини, зіткнувся з деревом.

«Внаслідок ДТП несумісні з життям травми отримав 20-річний пасажир цього авто. Ще одну 20-річну пасажирку та самого водія рятувальники деблокували з транспортного засобу. Їх госпіталізували до лікарні», – інформують правоохоронці.

Водій за кермом був напідпитку, у нього зафіксували 1,37 проміле алкоголю. Підозрюваний наразі перебуває у спецпалаті під охороною поліції.

За порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, мукачівцю загрожує до 10 років ув’язнення.