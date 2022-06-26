Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія, який вчинив ДТП. Аварія сталася 26 червня на трасі Київ – Чоп поблизу Мукачева. Зіткнулися автомобілі Ford та Škoda. Один із водіїв перебував у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на стан сп’яніння показала результат 3,22 проміле, що майже у 17 пазів перевищує допустиму норму.

За інформацією патрульної поліції, у неділю, 26 червня, близько 11-ї години до інспекторів надійшов виклик про ДТП на трасі М-06 поблизу Мукачева. Коли патрульні прибули на місце, з’ясувалося, що водій автомобіля Ford не врахував безпечної дистанції та зіткнувся із автомобілем Škoda.

Фото патрульної поліції

«Під час перевірки документів у винуватця автопригоди патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на стан сп‘яніння за допомогою Драгера. Прилад показав 3,22 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму», – повідомили в патрульній поліції Закарпатської області.

На порушника склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.