Прикордоннику загрожує до 10 років ув’язнення

Під час спільної операції ДПСУ, СБУ та ДБР на Закарпатті затримали прикордонника, який за хабарі вносив до системи «Шлях» інформацію про в’їзд в Україну чоловіків, які під час війни незаконно перетинали кордон. Військовослужбовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 8 серпня, прикордонник брав за свої послуги 300 доларів з кожного клієнта.

«Прикордонник вносив у «Шлях» інформацію про в’їзд на територію України чоловіків призовного віку, які виїхали з країни під час воєнного стану, але фактично не повернулись. Зокрема, вніс до бази даних неправдиву інформацію щодо в'їзду чотирьох українців через пункт пропуску “Лужанка”, оцінивши послуги у 1200 доларів», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Вартість послуги коштувала 300 доларів

Військовослужбовця затримали під час отримання хабаря. Йому оголосили підозру за ч.3. ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статі передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.