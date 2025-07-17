Майстру лісу загрожує до 5 років ув’язнення

САП і ДБР оголосили підозру майстру лісу Берегівського надлісництва Карпатського лісового офісу, який завдав державі понад 5,2 млн грн збитків. Посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 17 липня, під час перевірок на території лісництва правоохоронці виявили 256 пнів незаконно зрубаних дубів без ознак відведення в рубку.

«Встановлено, що дерева незаконно вирубали в межах шести відділів лісництва восени та взимку 2024-2025 років. Висновком проведеної судової експертизи підтверджено 5,2 млн грн завданих збитків», – зазначили правоохоронці.

Майстра лісу підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статі передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 грн до 12 750 грн або без такого. Справу розслідує ДБР, посадовцеві обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Берегівському надлісництві Карпатського лісового офісу викрито схему незаконного продажу цінної деревини дуба на 1 млн грн. Керівнику установи загрожує до 6 років тюрми.