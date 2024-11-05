Під час поглибленої перевірки у пункті пропуску прикордонники знайшли захованого ухилянта

Тячівський районний суд визнав винною Аліну Комлач у незаконному переправленні людей через кордон. За спробу вивезти в Європу чоловіка, захованого у спинку крісла автомобіля, харків’янці присудили 2 роки умовного терміну та конфіскували її Merсedes-Вenz Е 200.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 жовтня, Аліна Комлач виїхала з Харкова 6 липня 2024 року з матір’ю та бабусею. Наступного дня вона підібрала у Коломиї свого нареченого і рушила до пункту пропуску «Солотвино» на українсько-румунському кордоні.

Щоб чоловік міг виїхати за кордон, обвинувачена помістила його у сховок, обладнаний у спинці крісла автомобіля. Водійці вдалося проїхати блокпости, та під час поглибленої перевірки у пункті пропуску прикордонники знайшли захованого ухилянта.

Під час судового засідання харків’янка визнала свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Аліну Комлач винною у незаконному переправленні чоловіка через кордон і призначив їй 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. У засудженої конфіскували її Merсedes-Вenz Е 200.