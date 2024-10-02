Обвинувачений представився працівником банку і виманив у потерпілих паролі до мобільному додатку «Приват 24»

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця Запоріжжя Антона Герасименка у шахрайстві та несанкціонованому розповсюдженні інформації, що має обмежений доступ. За виведення з банківських карток двох потерпілих 340 тис. грн телефонному аферисту призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 вересня, у серпні 2023 року Антон Герасименко подзвонив потерпілим і, представившись працівником «Приватбанку», виманив у них необхідну інформацію для доступу до їх гаманців у мобільному додатку «Приват 24».

Обвинувачений знімав готівку у різних банкоматах Ужгорода. З картки однієї жінки він вивів 109 тис. грн, а з картки іншої – 230 тис. грн. За ці гроші Антон Герасименко купив собі два Iphone 14 Pro max та 8 пар безпровідних навушників Airpods 2.

Під час судового засідання Антон Герасименко визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнав його винним у шахрайстві та несанкціонованому розповсюдженні інформації, що має обмежений доступ і призначив 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на 3 роки умовного.

Засудженого зобов’язали повернути потерпілим всі привласнені ним гроші та сплатити 15 тис. грн за моральну шкоду.