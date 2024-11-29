Аварія сталася на трасі Київ – Чоп у Нижніх Воротах 24 квітня 2024 року

Воловецький районний суд визнав винним сапера компанії «Гуманітарний сервіс розмінування» Олександра Козоріза у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 48-річний мешканець Івано-Франківська, уродженцю Донеччини призначили 2 роки умовного терміну. Також він має сплатити 460 тис. грн сім’ї загиблого.

Вирок винесли 15 листопада. Йдеться про аварію на трасі Київ – Чоп у Нижніх Воротах 24 квітня 2024 року. Олександр Козоріз, керуючи BMW, на швидкості 80 км/год виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault. Внаслідок аварії водій останнього отримав численні травми і помер у лікарні.

Під час судового засідання Олександр Козоріз визнав свою вину і сказав, що частково компенсував шкоду сім’ї загиблого. Потерпіла підтвердила, що обвинувачений передав їй 102 тис. грн і попросила суд стягнути з нього ще 400 тис. грн за моральну шкоду, спричинену смертю чоловіка та 117 тис. грн матеріальної компенсації.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Северин Павлюк визнав Олександра Козоріза винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Також засуджений має сплатити 460 тис. грн сім’ї загиблого. На вирок можуть подати апеляцію.