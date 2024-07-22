Аварія сталася у жовтні 2023 року на Абранському перевалі

Воловецький районний суд визнав винним уродженця Калуського району, водія ТОВ «Геосан» Володимира Капустяка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. За скоєну ДТП, в якій загинув водій та пасажир автобуса «Тернопіль – Рим», прикарпатцю присудили 2 роки виправних робіт, а його компанія має сплатити сім’ї загиблого 500 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 липня, у жовтні 2023 року Володимир Капустяк, керуючи вантажівкою MAN, на швидкості 75 км/год під час спуску з Абранського перевалу виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, якій віз 12 пасажирів. Внаслідок аварії водій автобуса та один з пасажирів загинули на місці, ще одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Під час судового засідання Володимир Капустяк визнав свою вину, сказав, що відшкодував потерпілим завдані збитки, і попросив суворо його не карати. Потерпілі теж зауважили, що не хочуть позбавляти його волі. Суд врахував, що обвинувачений має позитивну характеристику з роботи та місця проживання і доглядає за своєю матір’ю, яка часто хворіє і пересувається на милицях.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Пелих визнав Володимира Капустяка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб і призначив йому покарання у виді виправних робіт строком на 2 роки із відрахуванням 20% суми його заробітку у дохід держави, без позбавлення права керування транспортними засобами.

Також суд зобов’язав ТОВ «Геосан», де працює водій, відшкодувати потерпілій 500 тис. грн завданої матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.