Аварія сталася у квітні 2022 року на вулиці Верховинській у Сваляві

Свалявський районний суд визнав місцевого мешканця Валерія Поповича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинув неповнолітній, закарпатцю призначили 5 років ув’язнення. Також його зобов’язали сплатити родині загиблого мільйон гривень за завдану шкоду.

Вирок винесли 13 січня. Йдеться про аварію, яка сталася 27 квітня 2022 року на вулиці Верховинській у Сваляві. Валерій Попович за кермом Volkswagen Golf на швидкості понад 70 км/год збив 13-річного підлітка, який перебігав дорогу. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні.

В судовому засіданні водій визнав вину частково і сказав, що в той день на узбіччі припаркували багато автомобілів і він не мав можливості побачити пішохода. Валерій Попович не визнав цивільний позов матері загиблого на 1,8 млн грн, зазначивши, що не може оплатити таку суму.

Суд рахував інформацію з протоколів огляду місця ДТП, записи з камер відеоспостереження, а також позитивну характеристику водія і те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Едіта Вінер визнала Валерія Поповича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначила йому 5 років ув’язнення. Засуджений має компенсувати потерпілим мільйон гривень завданої моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.