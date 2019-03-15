З нагоди візиту Петра Порошенка на Закарпатті прикрасили квітами ями на дорогах

Загалом, у вибоїни поставили 100 квіток віол

На Закарпатті, яке у п’ятницю 15 березня має відвідати президент України Петро Порошенко, мешканці Виноградова поставили у ями на дорогах яскраві квіти. Про це інформує місцевий сайт PMG.ua.

Як пише сайт, впродовж кількох днів в області активно готувалися до їх приїзду: на Іршавщині поспіхом латали ями на дорогах, прибирали узбіччя вздовж траси «Київ-Чоп» та навіть мили міст в Ужгороді. Натомість, у Виноградові місцеві мешканці поставили яскраві квіти в ями на дорогах.

Загалом, у вибоїни поставили 100 квіток віол. Хоча, як зазначають виноградівці, ям на дорогах міста у рази більше.

Фото PMG.ua

Автомобілісти намагалися об’їжджати стакі «квітучі ями», аби не зачепити рослини.

Видання зазначає, що подібну акцію у Виноградові проводять не вперше.

До слова, напередодні візиту президента, ввечері 13 березня, у центрі Луцька на одному із будинків з’явився майже 30-ти метровий банер з критикою дій президента Петра Порошенка. Банер зі словами «Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає» провисів декілька годин після чого був зрізаний альпіністом. Хто саме вивісив цей банер, хто замовив та заплатив за його друк – наразі невідомо.