Кожен з ухилянтів заплатив переправникам по 10 тис. доларів

Військовослужбовці відділу «Косино» Мукачівського прикордонного загону виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Що зупинити ухилянтів, прикордонники кілька разів вистрілили в повітря.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 9 вересня, військовозобов’язаних чоловіків затримали за 100 метрів від українсько-угорського кордону.

«Коли невідомі побачили наряд, то спробували втекти, проте після кількох попереджувальних пострілів, виконали законні вимоги прикордонного наряду та зупинилися. Правопорушниками виявилися двоє жителів Вінниччини та один житель Донеччини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким кожен із них заплатив по 10 тис. доларів», – інформують в ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затриманим загрожує від 3,4 тис. грн штрафу, виправні роботи або до 15 діб адміністративного арешту.