Школу, в якій розмістять краматорський ліцей, збудовано на початку XX століття

Управління капітального будівництва Краматорської міської ради оголосило тендер на капремонт приміщень початкової школи ліцею у місті Перечин на Закарпатті. Аукціон проведуть 16 квітня.

На ремонт школи, в якій розміститься Перший краматорський ліцей, планують витратити 52,6 млн грн. За ці гроші у навчальному закладі Перечина на вул. Ужанській, 9 замінять двері та вікна, пофарбують стіни, облаштують підлогу, стелю, сходи, обладнають вентиляцію, електрику, системи опалення та водопостачання. Також передбачається обладнати в будівлі інклюзивний підйомник.

Роботи мають завершити до 29 серпня 2025 року. Відкриття краматорського ліцею у Перечині анонсують на 1 вересня.

Перший краматорський ліцей. Фото міської ради

За словами міського голови Перечина Івана Погоріляка, школу, в якій розмістять краматорський ліцей, збудовано на початку XX століття. Тут не навчаються останні 4 роки, а приміщення потребують капітального ремонту. У грудні 2024 року перечинські депутати погодили Краматорській міській раду оренду приміщення на 5 років з дозволом на проведення ремонтних робіт.

За інформацією «Новин Краматорська, крім ліцею, до Перечина також перемістять дитсадок №3 «Калинка». Приміщення для нього теж відремонтують. Для цього краматорське управління капбудівництва вже замовило розробку проєктної документації на 1,2 млн грн.