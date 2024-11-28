Військовий переводив чоловіків через кордон під час своєї зміни

Правоохоронці затримали військовослужбовця ДПСУ під час отримання 10 тис. доларів від чоловіка за переправлення його через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Прикордонника заарештували, йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 28 листопада, прикордонник на власному авто довозив ухилянтів до відправного пункту та вказував безпечний маршрут вздовж лінії кордону. Охочих уникнути мобілізації шукав серед місцевих мешканців та жителів інших регіонів, переводив чоловіків через кордон під час своєї зміни.

«Вартість таких послуг прикордонник оцінив у 10 тисяч доларів з однієї особи. Частину коштів він отримував від військовозобов’язаних авансом, а іншу – від довірених осіб після вдалого перетину. Задокументовано два таких факти. Підозрюваного затримано після одержання обумовленої суми хабаря», – розповіли у прокуратурі.

У ДПСУ додали, що ухилянтів, яким сприяв військовий, група реагування відділу прикордонної служби «Косино» затримала за 50 метрів до угорського кордону.

Прикордонника арештували з можливістю внести 151,4 тис. грн застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України та хабарництво йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.