Обвинувачена розповіла, що погодилася підвезти мігрантів через своє скрутне фінансове становище

Рахівський районний суд визнав винною уродженку Чернігівщини Наталію Яценко у незаконному переправленні мігрантів через кордон. За перевезення з Києва до Рахова трьох громадян Індії та Пакистану таксистці призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 2 грудня, взимку 2021 року Наталія Яценко на Hyundai, що належить транспортній компанії «АТГ-еліт», погодилася перевезти зі столиці на Закарпаття пакистанця та двох індусів, щоб вони могли незаконно перетнути кордон України поза пунктами пропуску. Поліція зупинила автівку на трасі Мукачево – Рогатин біля Рахова.

Під час судового засідання Наталія Яценко визнала вину частково і розповіла, що працювала таксистом у Києві. На стоянці до неї підійшов невідомий, який запропонував за 600 доларів довезти на Закарпаття трьох пасажирів. Через скрутне фінансове становище, вона погодилася. Іноземці в суді підтвердили, що кияни пообіцяли допомогти їм незаконно виїхати з України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав Наталію Яценко винною у незаконному переправленні мігрантів через кордон і призначив їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного