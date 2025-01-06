Чоловіки прямували в бік Тиси з гумовим човном

Двох 14-річних підлітків із Закарпаття та 22-річного жителя Київщини зупинили поблизу кордону прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Неповнолітні намагалися переправити ухилянта через кордон річкою Тиса.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 6 січня, прикордонний наряд побачив групу чоловіків, які прямували в бік Тиси з гумовим човном. Помітивши військовослужбовців, правопорушники спробували втекти, однак їх зупинили.

«Прикордонники з’ясували, що двоє із “бігунів” є неповнолітніми мешканцями села Вилок. Хлопці вели до річки киянина, який мав намір незаконно потрапити в Угорщину. За послуги з переправлення киянин віддав 8500 доларів», – інформують в ДПСУ.

На 22-річного жителя Київщини склали адмінпротокол. Працівники оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону встановлюють усіх причетних до організації його переправлення через кордон.