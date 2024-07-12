Затриманим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна

Поліція разом з прикордонниками Мукачівського загону затримали трьох переправників та п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які їхали до Тиси, щоб перетнути кордон з Румунією. За переправлення ухилянтів батькові з сином та їх односельцеві загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 липня, групу військовозобов’язаних чоловіків через кордон переправляли жителі села Липча Хустського району. Свої послуги вони оцінювали від 5 до 9 тисяч доларів з однієї особи.

«За ці гроші фігуранти поселяли своїх клієнтів до готелю, де проводили інструктажі щодо подальшого переправлення. Потім автівками транспортували їх в максимальній близькості до лінії кордону. Іншу частину маршруту – до річки Тиса – долали пішки у супроводі одного зі зловмисників. В разі успішного перетину гірської водойми, чоловіки потрапляли до Румунії», – інформують у ДПСУ.

Переправників з п’ятьма ухилянтами затримали на Тячівщині. У них вилучили автомобілі та мобільні телефони і помістили до пункту тимчасового тримання Держприкордонслужби. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України батькові з сином та їх односельцеві загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.