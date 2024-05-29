Чоловіків затримали у прикордонній зоні Берегівського району

У вівторок, 28 травня у прикордонній зоні Берегівського району затримали переправника з двома ухилянтами. За незаконний перетин кордону кожен з них заплатив по 8 тисяч доларів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 травня, автівкою, яку зупинили на Берегівщині, керував 53-річний житель села Дийда. У салоні авто, окрім водія, були ще двоє чоловіків призовного віку, яких підозрюваний віз до лінії кордону.

«Оперативники встановили, що зловмисник проклав для своїх клієнтів маршрут до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску. Кожному з втікачів така подорож обійшлася у 8 тисяч доларів. З місця події слідчі вилучили автомобіль Audi, чотири мобільні телефони та 16 тисяч доларів», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали закарпатця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.