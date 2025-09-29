Військовослужбовця затримали під час одержання останньої частини хабаря

На Закарпатті правоохоронці викрили військовослужбовця ТЦК і СП, який за хабарі допомагав ухилянтам оформлювати відстрочки та позбавлятися статусу порушника військового обліку. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України 29 вересня, працівник центру комплектування довідався, що військовозобов’язаному відмовили у відстрочці, а згодом оголосили в розшук у системі «Оберіг». Тоді військовослужбовець запропонував чоловіку владнати питання за гроші.

«За оформлення відстрочки вимагав 8 тис. грн, а за зняття статусу порушника військового обліку – понад 16 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Працівника ТЦК затримали під час одержання останньої частини хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.