Старшому сержанту ДПСУ загрожує до 9 років ув’язнення.

Працівники ДБР, СБУ та відділу внутрішньої безпеки ДПСУ затримали старшого сержанта Держприкордонслужби, який за хабарі допомагав чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон на Закарпатті. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 24 липня, інспектор ДПС за допомогою спільників підшуковував ухилянтів і особисто супроводжував процес нелегального перетину кордону. Він систематично передавав замовникам інформацію про розміщення прикордонних нарядів, наявність груп швидкого реагування та розташування камер відеоспостереження на кордоні. За одного переправленого чоловіка він вимагав 500 доларів.

«Правоохоронці затримали прикордонника під час одержання 2 тис. доларів при спробі незаконного переправлення чотирьох ухилянтів», – зазначили в ДБР.

До суду передали клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За хабарництво та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Інших причетних до схеми встановлюють.