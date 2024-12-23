Схему налагодили 48-річний житель Сваляви та 52-річний мешканець Ужгородського району

На Закарпатті затримали місцевих мешканців, які видавали себе за поліцейських та переправляли військовозобов’язаних через кордон. Втікаючи від правоохоронців на Volkswagen T5, замаскований під інкасаторське авто, переправник з ухилянтами потрапив в аварію, жителя Донеччини госпіталізували.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ 23 грудня, білий із зеленою смугою Volkswagen, яким один із переправників віз до кордону трьох ухилянтів, прикордонники спробували зупинити на блокпості. Та водій автомобіля проігнорував вимогу наряду і на великій швидкості проїхав у напрямку села Нижня Апша Тячівського району.

Прикордонники почали переслідувати втікача, який врешті не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний стовп. Після цього водій у поліцейській формі вибіг з авто і кинувся тікати, однак його наздогнали і затримали.

У Volkswagen їхали троє ухилянтів з Дніпропетровщини, Київщини і Донеччини. Внаслідок ДТП, останнього з численними переломами і забоями забрала «швидка».

«Жителі Вишневого та Кривого Рогу розповіли, що планували потрапити за кордон незаконно. Один із них заплатив за подорож 12 тис. доларів, іншому “квиток” за 9,5 тис. євро купила мама. В багажнику автомобіля під час огляду виявили рятувальні жилети та гідрокостюми, у яких порушники, очевидно, збиралися перепливати Тису», – зазначили у Держприкордонслужбі.

У поліції Закарпатської області встановили, що схему налагодили 48-річний житель Сваляви та 52-річний мешканець Ужгородського району.

«Для реалізації свого злочинного умислу фігуранти використовували “двійник” інкасаторського автомобіля та підробили для одного з чоловіків посвідчення працівника поліції. Для переконливості зловмисники навіть придбали поліцейську форму. Обох поміщено в ізолятор тимчасового тримання», – інформують правоохоронці.

На затриманих відкрили 4 кримінальні справи – за незаконне переправлення чоловіків через кордон, опір правоохоронцям, присвоєння владних повноважень або звання службовця та порушення правил дорожнього руху. Інших учасників схеми встановлюють.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, схему налагодили житель Сваляви Андрій Плоскіна та мешканець Сторожниці Павло Мешко. Останній у 2006 році балотувався на посаду мера Ужгорода від «Партії Регіонів» та працював керівником Закарпатської обласної філармонії.