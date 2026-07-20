Частина з полонених на Запоріжжі росіян

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп росіян на Запоріжжі. В результаті операції українські штурмовики захопили у полон 64 окупантів, які мали просочитися у тил ЗСУ, повідомили у пресслужбі полку у понеділок, 20 липня.

На відео, яке опублікували українські військові, видно десятки полонених російських солдатів. Один із них розповів, що солдати отримали завдання пройти до низки населених пунктів та вивісити російський прапор.

«Вони мали непомітно просочитися в тил українських позицій. У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про “захоплені” села. Натомість опинилися в полоні», – повідомили у пресслужбі полку.

За даними 225-го ОШП, його бійці здійснили зачистку від інфільтрованих груп росіян у районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки у Запоріжжі на межі з Донецькою областю. В результаті операції вдалося взяти в полон 64 росіян.

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Зазначимо, зачищена територія розташована практично на лінії бойового зіткнення. За даними DeepState, станом на 19 липня росіяни намагаються штурмувати цю ділянку на Гуляйпільському напрямку.