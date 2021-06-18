Багатоповерхівка матиме паркінг та ще два зблоковані індивідуальні житлові будинки

Львівська міська рада погодила містобудівні умови то обмеження для будівництва багатоповерхового житлового будинку з паркінгом та зблокованими двома індивідуальними житловими будинками на вул. Купальській, 44, 44А львів’янину Костянтину Олексевичу. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому 18 червня.

Багатоповерхівка розташується в мікрорайоні Збоїща поруч з церквою Всіх Українських Святих ПЦУ. Зараз на цьому місці розташовуються одноповерхові будинки дачного типу, які знесуть заради нового будівництва.

Ділянка під будівництво розташована в зоні змішаної малоповерхової та багатоповерхової забудови. Судячи з візуалізацій, житловий будинок буде мати 5 поверхів та не перевищуватиме висоти церкви.

«Є пропозиція, щоб перший заступник міського голови [Андрій Москаленко] та заступник міського голови з містобудування [Любомир Зубач] виїхали до людей, поспілкувалися, показали, як це має виглядати. Згода церкви є, але важливо, щоб вірні також мали цю інформацію», – сказав під час засідання виконкому міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що в лютому депутати ЛМР проголосували за ухвалу «Про створення сприятливих умов проживання мешканців мікрорайону Збоїща та розвитку його території». Це рішення передбачає кроки, які необхідні для розвитку соціальної інфраструктури у цьому мікрорайоні.