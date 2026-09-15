Викрили масштабну схему заволодіння 100 тис. т нафтопродуктів «Укрнафти»

НАБУ та САП у вівторок, 15 вересня, повідомили про викриття масштабної схеми заволодіння 100 тис. т нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» та подальшої легалізації грошей, отриманих від їх продажу.

У межах першого епізоду провадження про підозру повідомили чотирьом людям. За даними Центру протидії корупції, серед них – Михайло Кіперман, якого слідство називає одним з організаторів схеми та одним із лідерів бізнес-групи «Приват». Також підозри отримали Євген Кричевський, який, за даними слідства, координував дії виконавців та займався приховуванням злочинної діяльності, колишній голова правління ПАТ «НПК-Галичина» Богдан Барадний та Юрій Пінчук.

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Щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти» Фелікса Луньова, який є іноземцем, слідчі підготували письмове повідомлення про підозру та направили його за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

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За версією слідства, Кіперман та його спільники організували схему заволодіння 100 тис. т нафтопродуктів загальною вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку продукцію передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину нафтопродуктів перепродавали через пов’язані підприємства, зокрема через мережу автозаправних станцій. Гроші, отримані від реалізації, надходили на рахунки контрольованих компаній, у тому числі зареєстрованих за межами України.

Водночас під час слідства детективи виявили витік інформації, яка становила таємницю досудового розслідування. За даними правоохоронців, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії передавали довіреній особі організаторів схеми. НАБУ та САП заявили, що до цього може бути причетний службовець СБУ керівного рівня. Його підрозділ здійснював оперативний супровід цього кримінального провадження.

Нагадаємо, 3 серпня правоохоронці викрили заступника голови Хмельницької ОВА та керівника Служби місцевих доріг області. За даними слідства, посадовці систематично вимагали від директора державного дорожнього підприємства хабарі за укладання договорів на ремонт доріг. За версією слідства, чиновники встановили «тариф» у 5% від вартості кожного контракту. Гроші вони нібито отримували від підрядника за забезпечення укладання та виконання договорів.