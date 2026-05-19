19 травня правоохоронці провели обшуки у Верховному Суді

У вівторок, 19 травня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводить обшуки у Верховному Суді в межах розслідування корупційної справи. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, обшуки здійснюються за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Окремо повідомляється про слідчі дії у колишнього голови суду Всеволода Князєва, справа щодо якого наразі розглядається у ВАКС.

Правоохоронці зазначили, що детальнішу інформацію про перебіг слідчих дій оприлюднять згодом.

Доповнено о 15: 03. НАБУ і САП повідомило, що розширило коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Ідеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали хабар за ухвалення рішення в інтересах бізнесмена, власника групи «Фінанси і кредит» у справі щодо акцій Полтавського ГЗК.

У 2023 році бізнесмен через адвоката передав 2,7 млн доларів хабаря суддям ВС. Голову ВС та адвоката викрили під час отримання другого траншу – 450 тис. доларів.

Що відомо про справу Всеволода Князєва

16 травня 2023 року тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі в 2,7 млн доларів. За ці гроші суддя ухвалив рішення на користь олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов’язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, які уклали 20 років тому. 19 травня 2023 року Всеволода Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн. Надалі розмір застави для Всеволода Князєва постійно зменшували. 31 січня 2024 року за Князєва внесли заставу у розмірі 18 млн грн і він вийшов з-під арешту. 27 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд зняв з колишнього голови Верховного Суду електронний браслет стеження, оскільки Князєв скаржився, що має алергію на пристрій.

10 липня одразу кілька українських ЗМІ повідомили, що Всеволода Князєва затримали біля румунського кордону у селі Солотвино на Закарпатті. Своєю чергою адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що його підопічного не затримували, а лише перевірили документи та зʼясували мету приїзду в прикордонну зону. За словами адвоката, Князєв прибув на Закарпаття з метою оздоровлення в одному із санаторіїв.

6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Князєва.