Борис Філатов опублікував допис з нецензурною лексикою на адресу детектива НАБУ

Національне антикорупційне бюро направило до Національного агентства з питань запобігання корупції скаргу на міського голову Дніпра Бориса Філатова. Він опублікував дописи, у яких нецензурно висловлювався щодо детектива НАБУ. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомили у телеграм-каналі бюро.

НАБУ вважає, що 54-річний Борис Філатов порушив норми етичної поведінки, опублікувавши дописи з лайкою на адресу детектива бюро Олексія Гейка. НАБУ просить НАЗК перевірити, чи відповідають дії Філатова загальним правилам етичної поведінки посадовців місцевого самоврядування.

«Ми поважаємо право на критику діяльності правоохоронних органів, однак переконані, що публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності, а не на персональних образах. Очікуємо на належну правову оцінку НАЗК та реагування в межах повноважень», – написало НАБУ.

Йдеться про дописи, які Борис Філатов опублікував у своєму телеграм-каналі 2 жовтня.

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«Без претензій до інституцій. Але, диви, Льоша з характерним прізвищем Гейко, я звертаюсь до тебе, синок стоматолога. Ти, потвора у капелюсі, посидь у моєму кріслі. Я заї****я спостерігати за пи****ю, що робить свою карʼєру на кістках тих, хто хоча б якось вивозе цей «total p****z». За хайпожерами та брехунами. П*****цями, які вибудовують “зірочки” на погонах або “лайки” в соцмережах, пожираючи чужі життя. Але, знайте. Я вас, б****й, всіх переживу», – написав Борис Філатов.

Що стало причиною такого емоційного допису, Борис Філатов не повідомив. НАБУ також не оприлюднило подробиць інциденту.

Зауважимо, що Борис Філатов неодноразово вдавався до нецензурної лексики у своїх дописах. Так, 10 жовтня блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі повідомив, що Борис Філатов нібито виїхав з України. Блогер не уточнив, з яких джерел дізнався про це. Наступного дня міський голова Дніпра опублікував допис, у якому заперечив повідомлення Лаченкова. У цьому дописі Філатов також використав лайку.

До слова, 20 січня 2026 року поліція провела обшуки у Бориса Філатова. Слідчі дії стосувалися справи про розкрадання грошей на вивезенні сміття. У межах цієї ж справи обшуки проводили на Львівщині та Запоріжжі.

У червні 2026 року журналісти з’ясували, що родичі Бориса Філатова та пов’язані з ним особи володіють сімома об’єктами нерухомості в селі Долішній Шепіт Чернівецької області. Серед об’єктів – колишній гірський готель «Ковчег» на горі Мегура (Покутсько-Буковинські Карпати).